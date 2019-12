Napoli | gli auguri del sindaco de Magistris | “Che sia un Natale di fratellanza” Video

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 24 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– “Buona tutte e tutti. Buona tutte le persone che mi seguono sui miei profili social. Buonalle donne e agli uomini che ho l’onore e l’onere di guidare: del Comune di, della Città Metropolitana di, delle società partecipate. Buonalle napoletane e ai napoletani tutti, nonché a tutti i viaggiatori che ci danno l’onore di trascorrere questi giorni nella nostra città. Buon, allora, senza confini, senza limiti al cuore. Auguro a voi tutti ore di pace e di armonia. Che possa essere undi fratellanza, di abbracci, di sorrisi, di infinita serenità nel cuore. La natività possa essere l’origine di gioie pure per le nostre vite, nel segno dell’amore profondo contro ogni forma di violenza. Buon, poi, alla mia amatache vive questi giorni con un calore ...

