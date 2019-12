Napoli | ambulanza bloccata dalle auto in sosta | soccorritori le spostano a mano

(Di martedì 24 dicembre 2019) Lemobili parcheggiate inselvaggia hanno bloccato, nella mattina di oggi, 24 dicembre, un intervento del 118 in salita Moiariello, nel rione Sanità, nel centro di: ihanno dovuto parcheggiare l'a 200 metri e andare a prendere la paziente a piedi, poi hanno dovuto spostare a forza un'mobile per crearsi lo spazio per proseguire.

Leggi la notizia su napoli.fanpage

