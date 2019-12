Mostre, sold out per l’opening di “Napoli Geniale” (Di martedì 24 dicembre 2019) di Marco Milano Resterà aperta sino al 21 gennaio 2020 “Napoli Geniale” il viaggio fotografico di Laurent Dequick ospitato nello “YellowKorner Napoli” in Largo Vasto a Chiaia. Un opening da tutto esaurito ha tagliato l’ideale nastro inaugurale nei giorni scorsi della mostra vero e proprio omaggio a Napoli attraverso “l’occhio” di un grande fotografo internazionale come Dequick. La personale è stata presentata dinanzi ad un fitto e gremito parterre fatto di architetti, critici, giornalisti, ma anche di appassionati di fotografia che hanno tributato un convinto apprezzamento alle immagini scattate nelle prime ore del mattino o della sera, e che immortalano la cittadina partenopea con una luce soffusa, per certi versi intima e “silenziosa”. Uno stile che regala una simbolica voce alle architetture, la natura, la monumentalità della città ed anche delle località limitrofe che anche sono ...

ildenaro

