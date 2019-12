Morto sul lavoro il giorno della Vigilia di Natale | tecnico folgorato nella cabina

(Di martedì 24 dicembre 2019) Tragedia sula Casarza Ligure, in via Tangoni dove unditta Temar di Chiavari èall’interno di unaelettrica con alta tensione dove stava riparando un guasto. Sul posto i carabinieri, il magistrato di turno e i medici del 118 che hanno constatato il decesso.Si chiamava Stefano Strada, aveva 45 anni, era sposato e aveva due figli di 9 e 11 anni, iloggi a Casarza Ligure mentre riparava un guasto in unaelettrica. L’uomo, che risiedeva nel vicino comune di Mezzanego stava facendo un intervento in unaelettrica all’internofabbrica Comer. Era assistito da un collega in un impianto da 15mila volts ma per cause non ancora accertate la media tensione ha continuato ad erogare energia e lo ha. Il collega, disperato, ha dato l’allarme ma a nulla è servito ...

