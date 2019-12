Monza | tenta di rapire bimba di due anni mentre era nel passeggino | arrestato 28enne

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 dicembre 2019) Ha cercato di portare via una bambina di due, spinta neldal nonno 76enne, che hato di strangolare. È successo nella serata del 23 dicembre, in strada a Bellusco (). Undi origine marocchina è statodai carabinieri con l’accusa dito omicidio eto sequestro di persona. Ha infatti cercato di strappare via la presa del nonno dal, aggredendolo. L’uomo è stato bloccato dai passanti fino all’arrivo dei militari. L'articolodidi dueera nelproviene da Il Fatto Quotidiano.

