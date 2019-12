Monica Bellucci ha un nuovo look | la foto da decine e decine di “wow!”

(Di martedì 24 dicembre 2019), 55 anni e sempre più bella e affascinante. E anche sempre più decisa a stupire i suoi fan, come ha fatto poche ore fa sul suo affollatissimo profilo Instagram. Solo qualche mese fa l’attrice, che sul social ha un seguito pari a quasi 3 milioni di utenti, aveva letteralmente stravolto il suodanda addio ai suoi bellissimi e lunghissimi capelli lunghi che ha portato per anni. Laaveva deciso di rivoluzionare la sua immagine con un taglio netto alla sua chioma e optando per un caschetto squadrato e super sexy che è stato molto apprezzato dal pubblico che, dopo un’iniziale sorpresa, aveva accolto con molto entusiasmo la novità. Succedeva a settembre scorso quando la, ospie attesissima alla sfilata primavera-estate 2020 di Dolce & Gabbana, si è presentata alla Milano Fashion Week con il caschetto. (Continua dopo la) Tailleur bianco con ...

Leggi la notizia su caffeinamagazine

urDaahOne : RT @artdzvco: 18. monica bellucci - LeteeOblio : RT @Angeloa08312978: @LeteeOblio Malena con Monica Bellucci - Travelmen5 : RT @Intornoai50: Monica Bellucci #MondayThoughts -