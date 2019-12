Molinara | attesa del Natale nel segno dell’integrazione

(Di martedì 24 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiUna magicadelsi è vissuta ieri sera anell’ambito delle iniziative dello Sprar organizzate dal Comune dicon la Cooperativa Sociale Integra. Si è svolta nel Palazzo Ionni la festa diper i bambini della scuola primaria e per i bambini ospiti dello Sprar di. Ad anticipare l’incontro di lunedi 23 dicembre, altri due appuntamenti, sabato 21 e domenica 22 che sono serviti ai bambini, aiutati dagli animatori, per realizzare le decorazioni dell’albero diche rimarrà nello splendido palazzo Ionni per tutta la durata delle festività natalizie. Grande la partecipazione dei bambini, oltre 40, che si sono impegnati nella preparazioni di fiocchi, ghirlande, palline die tanto altro e che ieri pomeriggio hanno potuto ammirare le loro decorazioni sull’albero della Fratellanza. È stata una bellissima iniziativa, ...

