Moggi | Sarri ha sbagliato ad ascoltare i tifosi che invocavano il tridente Si è

(Di martedì 24 dicembre 2019) Su Libero, Lucianocritica duramente Maurizio. E’ colpevole, a suo dire, di aver dato ascolto aischierando ilcontro la Lazio. Il tecnico bianconero ha sconfessato se stesso, scrive, visto che aveva dichiarato, dopo la vittoria sull’Udinese. Cioè che il trio sarebbe stato messo in campo solo qualora fosse stato possibile. “Hanno vinto i romani, ha persotroppo vicino al sentimento popolare juventino che invocava a gran voce il, convinto di potersi divertire. E, preso anche dall’entusiasmo per aver vinto a Genova contro la Sampdoria (con in campo i tre fenomeni), si è adeguato all’opinione pubblica sconfessando, tra l’altro, quanto aveva detto in conferenza stampa dopo la vittoriosa partita contro l’Udinese”. Contro i friulani,aveva dimostrato lucidità di lettura degli avversari. Ha riproposto il...

