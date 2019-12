Minuscoli elementi naturali, fotografati da molto vicino (Di martedì 24 dicembre 2019) Grazie al microscopio elettronico e a un mix di processi microscopici, scientifici, digitali e manuali, l’artista Rob Kesseler sviluppa dettagliatissime micrografie a colori di soggetti irraggiungibili dall’occhio umano: granuli di polline, semi, cellule e strutture vegetali. Il microscopio offre una possibilità alternativa di vedere il mondo che ci circonda: nel lavoro di Kesseler arte e scienza comunicano a stretto contatto, attraverso una sintesi morfogenetica di due discipline a lungo distanti, che possono però dimostrarsi, in certi casi, complementari. Attualmente presidente dell’Arts, Design and Science presso la Central Saint Martins di Londra, Kesseler è anche membro della Linnean Society, della Royal Society of Arts e della Royal Microscopical Society. Il suo lavoro più recente include un progetto con la giornalista Mathew Tucker della BBC e una collaborazione con la dottoressa ...

