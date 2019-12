(Di martedì 24 dicembre 2019) Un, al, in. È la scena a cui hanno assistito pendolari e turisti qualche giorno fa nel capoluogo lombardo. Il quadrupede è in compagnia di una signora, che cerca di convincerlo a scendere le scale. Non è chiaro se i due siano scesi da un treno o se siano stati respinti prima dei binari dal personale addetto alla sicurezza. Sui social, le persone hanno espresso il loro stupore: “Non ci sono più i cagnolini di una volta”, “pensavo ditutto, e invece…”, “viva la città alternativa” e via così. L'articolo, unalin: “Pensavo ditutto…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

ilfattovideo : Milano, un maiale al guinzaglio in stazione Centrale: “Pensavo di aver visto tutto…” - Ferdi_Fe27 : @RadioSavana DIOR ! È il nome del maiale. Filmato a Roma, filmato sul Frecciarossa ed ora a Milano - AnnalisaMallar2 : Milano, alla Stazione centrale con un maiale al guinzaglio: l'incredibile scena ripresa da un passante -