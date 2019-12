Leggi la notizia su newsmondo

(Di martedì 24 dicembre 2019)elettricodiindalle prime ore del 24 dicembre. Ritardi fino a sessanta minuti. Interessati anche i treni dell’Alta Velocità. Vigilia di Natale al’insegna dei disagi per i viaggiatori che avrebbero dovuto raggiungere o che sarebbero dovuti partire da. Undiha infatti congelato ilcausando consistenti ritardi anche ai treni dell’Alta Velocità.elettricodiinIldidovrebbe essere di natura elettrica. La circolazione ferroviaria è stata interrotta sin dalle prime ore del mattino, con i treni che hanno accumulato un ingente ritardo rispettotabella di marcia. Il tutto in una giornata sensibile per gli spostamenti ...

Rvaticanaitalia : 'Il #Papa sottolinea con i gesti il suo pensiero sulla questione migratoria: Francesco ha a cuore che siano salvate… - ringoringhetto : Milano, traffico ferroviario in tilt per un guasto alla stazione Porta Garibaldi - NewsMondo1 : Milano, traffico ferroviario in tilt per un guasto alla stazione Porta Garibaldi -