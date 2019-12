Milan | Todibo sempre più vicino | trovato l’accordo con il Barcellona

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 24 dicembre 2019), non solo Ibrahimovic, i rossoneri avrebberol’intesa per il difensore delClairSi tornerà in campo il 5 gennaio, nel mentre le società lavorano in vista della prossima finestra di calciomercato. Tra le tante che dovranno necessariamente fare acquisti c’è anche ildi Pioli. I rossoneri vivono una crisi senza fine e la speranza è che con qualche innesto si possano risollevare le sorti della squadra. Come riporta La Gazzetta dello Sport tra i vari nomi c’è anche quello di, difensore che compirà vent’anni il 30 dicembre. Sembra infatti che con ilsi statol’accordo mentre va perfezionata solo l’intesa con il giocatore. Leggi su Calcionews24.com

