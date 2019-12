Michele Cucuzza al Grande Fratello Vip solo per interesse | La sponsorizzazione televisiva

(Di martedì 24 dicembre 2019)entra nella casa per sponsorizzare la sua attività di scrittore? Dubbi sulla sua partecipazione alVip. Perché un giornalista dal calibro didecide di mettersi in gioco in un reality suis generis per lui? Ci sono altri interessi dietro la sua scelta di partecipare alVip? Vediamo … L'articoloalVipperLaproviene da www.meteoweek.com.

Leggi la notizia su meteoweek

GrandeFratello : ESCLUSIVO! A #CR4LaRepubblicaDelleDonne tre nomi del prossimo cast di #GFVIP: Adriana Volpe, Michele Cucuzza ed Ant… - angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: Intervistato dal sito 'Adnkronos', Michele Cucuzza parla della sua prossima esperienza al #GFVIP svelando i motivi dietro… - tweetnewsit : Intervistato dal sito 'Adnkronos', Michele Cucuzza parla della sua prossima esperienza al #GFVIP svelando i motivi… -