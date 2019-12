Michela Persico Instagram | fisico da urlo strizzato nel micro bikini | «Che sirena!»

(Di martedì 24 dicembre 2019) La bellissima fidanzata del calciatore della Juventus Daniele Rugani,, ha movimentato la giornata dei suoi followers postando una sua foto in costume. Laha deciso di trascorrere le sue feste di Natale alle Maldive. Dunque il sole e le spiagge bianche faranno da cornice alle sue giornate. Il suo ultimo post ha davvero acceso la fantasia dei suoi ammiratori. La conduttrice sportiva e modella ha unmozzafiato. Le sue curve al punto giusto sono paradisiache. È umanamente impossibile non soffermarsi ad ammirare tanta meraviglia. Il post è stato apprezzato moltissimo e invaso completamente di like e commenti. Leggi anche –>, intrigante in abito da sera: «Che principessa!»: inè la regina delle Maldive La bellissimae il suo fidanzato Daniele Rugani hanno deciso di trascorrere ...

Leggi la notizia su urbanpost

Cefalunews : Michela Persico, la 'Lady Rugani' si tiene in forma in vista delle feste ?? -