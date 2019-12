Meteo Aeronautica Militare | le Previsioni da oggi | Vigilia di Natale | fino al 30 Dicembre

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il bollettino del serviziorologico dell’: leper, domani e per i prossimi giorni.al Nord: addensamenti compatti sull’arco alpino con associati deboli rovesci in attenuazione pomeridiana. I fenomeni risulteranno a carattere nevoso generalmente al di sopra dei 1800 metri sulle alpi occidentali ed oltre i 1500 metri su quelle orientali. Sul resto del settentrione inizialmente poco nuvoloso, poi nuvolosità medio-alta nelle ore cenntrali del giorno seguita da ampie schiarite pomeridiane. Centro e Sardegna: cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, ad eccezione di temporanei addensamenti nuvolosi nella prima parte del giorno su sardegna e nel pomeriggio su Umbria, Marche e Abruzzo. Sud e Sicilia: prevalenza di cielo sereno su tutto il sud, salvo temporanei annuvolamenti su Sicilia tirrenica, Calabria ...

