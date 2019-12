Messa della notte di Natale | il Papa | «La logica del mondo è dare per avere | ma Dio

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) L’omelia di Bergoglio nella Basilica di San Pietro: «L’amore di Dio non è negoziabile. Non aspettiamo che il prossimo diventi bravo per fargli del bene, che la Chiesa sia perfetta per amarla, che gli altri ci considerino per servirli. Cominciamo noi»

Leggi la notizia su corriere

vaticannews_it : #24dicembre Tutto pronto nella #BasilicadisanPietro per la #Messa della Notte di #Natale. Dopo la processione d’ing… - emergenzavvf : #23dicembre, una valanga sul Passo Fedaia (BL) ha invaso un tratto della SP641. Esclusa la presenza di veicoli e pe… - antoniospadaro : In attesa dell’inizio della Messa di #Natale con #PapaFrancesco. Buona Notte Santa! -