Mercato Napoli | Di Marzio è sicuro | “Amrabat e Rrahmani sono del Napoli al 99%!”

(Di martedì 24 dicembre 2019) Gianni Di, ex allenatore e oggi consulente diinternazionale ed opinionista televisivo, ha parlato nel corso della trasmissione Marte Sport Live in onda su Radio Marte. “Lo dico da una vita, dalla scorsa estate: alserve qualcuno che dia equilibrio, un playmaker. Gennaio, però, è undi prestiti, utile solo a tamponare e tappare qualche buco. Non è semplice investire a stagione in corso”. Diha poi riferito alcune indiscrezioni diche darebbero per certi alcuni acquisti nel prossimo futuro. “Il, tuttavia, ha già comprato due giocatori dell’Hellas Verona: si tratta di Sofyan Amrabat, centrocampista olandese e marocchino, e di Amir, un buon difensore. La settimana scorsa ilha chiuso questa doppia operazione, l’affare è stato ormai già definito al 99%. Se arriveranno a luglio? Sì, esatto. ...

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

CalcioMercatoNA : Gianni Di Marzio, ex allenatore e oggi consulente di mercato internazionale ed opinionista televisivo, ha parlato n… - SiamoPartenopei : Torreira-Napoli, spunta l'alternativa? Tuttosport: con l'arrivo di Arteta potrebbe essere tolto dal mercato - KeviNapolitano : Non è sessione di mercato senza Lobotka accostato al Napoli. Pedullà posa il vino! #ForzaNapoliSempre #Napoli… -