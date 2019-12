Mercato Juventus | Paratici ci prova | nuovo colpo in stile Pogba

(Di martedì 24 dicembre 2019)da mesi sta cercando di portare Paula Torino. Trattativa difficile soprattutto per le cifre, anche perchè il francese tornerebbe a Torino di corsa. Ma arrivano conferme importanti dall’Inghilterra. Quello di, però, potrebbe non essere l’unico affare dei prossimi mesi sull’asse Torino-Manchester.parametro zero da Manchester Come riporta ‘The Telegraph‘, infatti, lasta osservando molto da vicino Tahith Chong. Lui e Angel Gomes sono i due talenti cresciuti nel settore giovanile che lo United si sta preparando a salutare. Solskjaer ha ammesso di volerli trattenere, ma i due ragazzi non ne vogliono sapere di restare dopo la scarsa considerazione avuta in questa stagione. Chong, classe ’99 esterno offensivo, è stato impiegato appena 2 volte in Premier e 3 in Europa ...

Leggi la notizia su juvedipendenza

Sport_Mediaset : #Juventus, #Haaland è vicinissimo. Qui i dettagli secondo Corriere dello Sport e Tuttosport ??????… - GoalItalia : Pellegrini è sempre più protagonista nella Roma, ma potrebbe esserlo anche sul mercato: Juventus ed Inter mettono g… - sliphix : RT @JuventusTopNews: ?? | La #Juventus vicinissima a mettere a segno il primo grande colpo del mercato di gennaio con Erling #Haaland. ??Oper… -