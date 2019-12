Mercantile incagliato in Sardegna | condizioni meteo proibitive | fortissimo vento di

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 24 dicembre 2019) Ancoralemarine in, dove da 2 giorni continua a soffiare undi maestrale, che impedisce interventi sul cargo “Cdry Blue”si sugli scogli a Sant’Antioco, in località Torre Cannai. Finora le ispezioni condotte dalla Guardia Costiera non hanno rilevato tracce evidenti di gasolio: ildovrebbe contenerne attorno agli 8mila litri, ma il serbatoio non sembra aver subito danni. La Capitaneria di Porto di Sant’Antioco ha emesso un’ordinanza per vietare il transito e l’avvicinamento di altre imbarcazioni all’area di mare antistante Torre Cannai. Si attende l’arrivo del mezzo antinquinamento del ministero dell’Ambiente. L'articoloindi maestraleWeb.

