Menù di Natale | vince quello della tradizione con 98 euro a famiglia

(Di martedì 24 dicembre 2019) Coldiretti ha eseguito uno studio che quantifica in 5 miliardi dila spesa enogastronomica (regali compresi) stimata per il2019, in aumento dell’9% rispetto all’anno precedenti. Lasembra abbia la meglio: la preferenza, infatti, è sempre più orientata verso il made in Italy e i prodotti tipici, magari acquistati nei tradizionali mercatini natalizi sparsi per tutta Italia. Secondo un’analisi Coldiretti/Ixe’, si spendono in media 98per ildidi: la spesa degli italiani L’85% degli italiani avrebbe scelto di festeggiare in casa le festività natalizie in compagnia di amici e parenti. Per prepararsi al meglio si scelgono sempre più i piatti, spesso abbinati a tavole meravigliosamente imbandite. Lo studio condotto da Coldiretti/Ixe’ evidenzia un aumento del 9%spesa rispetto ...

Leggi la notizia su notizie

dentrolaparola : SE RIESCI A VEDERTI NEL PRESEPE, riproposizione del commento al vangelo nella notte di Natale, anno 2018, entrando… - istitutoixe : RT @coldiretti: Natale, Coldiretti/@istitutoixe: spesa da 98 euro a famiglia per la tavola dove vince il menu della tradizione regionale ht… - do_nur : RT @sangesnicola: MENÙ VEGAN DI NATALE. ???? Più di 40 ricette veg perfette per il pranzo del 25 dicembre: facili da preparare ma soprattutt… -