Meno ore di lavoro e stesso salario | anche Carter&Benson lancia la settimana breve

(Di martedì 24 dicembre 2019) Mettere in luce il problemaCosì si mantiene viva la motivazioneQuando è il caso di cambiare posizione oChiedere aiutoGiorno dopo giornoore di. E, magari, più creatività, più soddisfazione e,, più produttività. L’ultima azienda, in ordine di tempo, a decidere di sperimentare gli effetti dellaè la Carter&Benson, società milanese di head hunter con 25 dipendenti. Da gennaio 2020 ci sarà una riduzione di mezza giornata sull’orario di. «In pratica lavori 36 ore ma vieni pagato per 40», spiega l’amministratore delegato, William Griffini. «Dall’anno dopo, cioè dal 2021, introdurremo ladi quattro giorni. E non verrà toccato né lo stipendio né tantotutto ciò che gli ruota attorno, a cominciare dalle ferie». Griffini non mira tanto a una maggiore produttività, quanto al risparmio su alcuni costi, come ...

