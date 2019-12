Meningite | tre casi in provincia di Bergamo “Profilassi già avviata e vaccinazione

(Di martedì 24 dicembre 2019) Tredinel Bergamasco: un uomo di 36 anni di Villongo è stato ricoverato ieri in prognosi riservata all’ospedale di Brescia per sepsi da meningococco C. Un’altra ragazza dello stesso paese, di 16 anni, era stata ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di. Il 2 dicembre invece era morta una studentessa di 19 anni, ma non difulminante come era stato ipotizzato all’inizio. A causare il decesso era stata in realtà “una infezione generalizzata fulminante non prevedibile”, come spiegato dal direttore generale degli Spedali Civili di Brescia, Gianmarco Trivelli. Dopo il decesso della ragazza era statela profilassi per oltre 400 contatti ed erano state formulate proposte vaccinali per i coetanei delle due studentesse. Secondo gli esperti, il batterio pare sia particolarmente aggressivo e determina infezioni ...

