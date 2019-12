Meningite nel Bergamasco | grave l’operaio 36enne

(Di martedì 24 dicembre 2019) Gravi le condizioni deloperaio di Villongo (Bergamo), ricoverato d’urgenza in terapia intensiva agli Spedali Civili di Brescia per. L’uomo è in prognosi riservata. L’uomo è il terzo residente di Villongo che si ammala di: la prima è stata una 19enne, deceduta, e poi una 16enne, salvata dopo il ricovero a Bergamo.L'articolonell’operaioMeteo Web.

Leggi la notizia su meteoweb.eu

GiuliaTamagnin1 : RT @Pupi18054216: @MaxMiglietta2 @RIrreale @Stefbazzi @ItalyNaty @repubblica Tre su dieci quando esattamente? Ho famiglia meridionale numer… - parloamestessa : RT @webecodibergamo: Villongo, salgono a tre i casi di meningite Regione: «Avviata la profilassi nel paese» - Samira1577 : RT @Pupi18054216: @MaxMiglietta2 @RIrreale @Stefbazzi @ItalyNaty @repubblica Tre su dieci quando esattamente? Ho famiglia meridionale numer… -