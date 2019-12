Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 24 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Prima serata eper il traffico. L’apertura del Mc Donald’s di via Nenni ha generato un prevedibile intasamento delle arterie che lo circondano, causando al tempo stesso problemi per il regolare deflusso di auto e pullman nella zona alta della città. Traffico impazzito, vie bloccate e pesanti ritardi per i bus delle linee extraurbane provenienti da (e diretti a) Napoli o fuori regione che solitamente transitano per la Rotonda dei Cappuccini. La situazione è diventata particolarmente insostenibile dalle 20 in poi. Insomma, molti hanno preferito cenare al fast food già nel primo giorno, ma il problema dell’accesso delle auto, dovuto alla presenza di una sola via percorribile – peraltro molto stretta sia in ingresso che in uscita – ha determinato un imbuto forse sottovalutato nelle sue dimensioni dalle ...

anteprima24 : ** Mc Donald's, 'assalto' serale e primi di disagi: valutazioni dopo le feste ** -