Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 24 dicembre 2019) Per il posto da, ilsta prendendo in considerazione più nomi. Il primo è quello di Torreira, ma la trattativa risulta complicata, soprattutto per l’arrivo sulla panchina dell’Arsenal di Arteta. Il club di De Laurentiis sta spostando l’attenzione sul discorso del prestito ma intanto lavora ad altre opzioni. Ilne riporta alcune. “Tra queste c’èdel Psg, l’argentino è un centrocampista di spessore e dal valore economico importante. Un altro profilo da seguire è quello di, nazionale svizzero in forza all’Arsenal che però piace a tanti club in Europa e tra questial Milan e all’Herta Berlino”. Ma c’è, centrocampista cileno della Fiorentina. Montella lo ha impiegato poco. “Main questo caso si dovranno attendere quelle che saranno le valutazioni del club viola e del nuovo allenatore ...

napolista : Mattino: tra le ipotesi del #Napoli per il ruolo di regista anche #Paredes, #Xhaha e #Pulgar L’argentino del Psg è… - erretti42 : “E desidero solo colori. I colori non piangono, sono come un risveglio: domani i colori torneranno. ... Sentirò int… - margheazzurra74 : RT @InterNapoli: Il Mattino: 'Scambio fatto tra Napoli e Inter, #Llorente e #Politano pronti a cambiare maglia' #SSCNapoli su -