Matteo Garrone | il Pinocchio della Disney non ha influenzato il nostro film

Il "Pinocchio" di Matteo Garrone seduce ma non conquista - : Serena Nannelli Dotato di suggestiva bellezza e realizzato con cura artigianale, il film ha una grazia illuminante nell'incipit e nel Geppetto di Benigni ma, in generale, colpisce poco al cuore. Matteo Garrone sognava da sempre di dirigere "Pinocchio" ed è riuscito a darne una versione cinematografica molto rispettosa dell'originale collodiano e forte di aspetti visivi interessanti. A livello emotivo, però, il film sembra mancare di ...

Pinocchio - il Matteo Garrone pittore ha la meglio sul regista e sul narratore : “Pinocchio sebbene fosse un ragazzo allegrissimo, si fece tristo anche lui: perché la miseria, quando è miseria davvero, la intendono tutti: anche i ragazzi”, scrive Collodi. Le Avventure Di Pinocchio è un libro bicefalo, a partire dallo strano essere di legno e carne che ne è il protagonista. Un libro attraversato da uno spirito fiabesco e insieme radicato in un contesto di realismo scabro, una riconoscibile provincia contadina toscana di cui ...

Pinocchio : lo storyboard artist di Matteo Garrone a Torino per una masterclass : Lo storyboard artist di Pinocchio di Matteo Garrone, Gioseppe Liotti, sarà a Torino il 14 e 15 marzo per una masterclass nell'ambito del 19° Glocal Film Festival. Da oggi Pinocchio è al cinema, nel frattempo lo storyboard artist di Matteo Garrone, Giuseppe Liotti, annuncia la sua partecipazione a una masterclass che si terrà a Torino a marzo. Il 19° GLOCAL FILM FESTIVAL (12 - 16 marzo 2020 al Cinema Massimo MNC, Torino), organizzato ...

Pinocchio - recensione : da Matteo Garrone una favola per tutti - adulti e bambini : La recensione di Pinocchio, il film del 2019 di Matteo Garrone con Roberto Benigni rielabora la storia in modo personale ma molto fedele alla favola di Collodi. Potremmo iniziare questa recensione di Pinocchio parlandovi di un progetto rivoluzionario, ma sarebbe una bugia e il nostro naso diventerebbe più lungo di quello del celebre burattino. La verità, e la Fata Turchina ci è testimone, è che questo film kolossal di Natale (quasi) tutto ...

Cinema - arriva il “Pinocchio” di Matteo Garrone : ecco le tre ragioni per non perderlo : Tornare al Cinema con un classico come Pinocchio, dopo anni in cui nessuno aveva rimesso mano al romanzo, e per cavarne fuori un film che “bucasse lo schermo”, deve essere un po’ come andare a sostenere l’esame di maturità. La storia è patrimonio di tutti, così come lo sono le versioni Cinematografiche firmate da Walt Disney e da Luigi Comencini. Questa volta ad affrontare la prova d’esame è Matteo Garrone, ...

Berlino 2020 : Pinocchio di Matteo Garrone tra le proiezioni di gala : Pinocchio di Matteo Garrone festeggerà la sua prima internazionale all'interno del programma del Festival di Berlino 2020. Pinocchio di Matteo Garrone, dal 19 dicembre nelle sale italiane, festeggerà la sua prima internazionale all'interno del programma del Festival di Berlino 2020. La prestigiosa kermesse teutonica, da quest'anno diretta dal valdostano Carlo Chatrian, ha sfruttato l'annuncio per svelare una modifica per quanto riguarda la ...

Pinocchio : a Pietrasanta la mostra inedita in occasione dell'uscita del film di Matteo Garrone : Pinocchio di Matteo Garrone arriva al cinema dal 19 dicembre, per l'occasione a Pietrasalta debutta la mostra inedita delle edizioni internazionali del libro di Collodi e rarità legate al famoso burattino. Pinocchio di Matteo Garrone sta per fare il debutto al cinema e Pietrasanta si prepara ad accoglierlo con una mostra inedita dal titolo "Il giro del mondo con Pinocchio", curata dall'Associazione culturale B-Side: le avventure del famoso ...

Matteo Garrone - il nuovo grande regista italiano : In attesa di Pinocchio in uscita il 19 dicembre ripercorriamo la carriera di Matteo Garrone, l'acclamato regista che vanta una filmografia eclettica tra documentari e mondi fiabeschi. Il 19 dicembre uscirà nelle sale italiane, distribuito da 01 Distribution, Pinocchio, nuovo adattamento cinematografico dell'immortale opera di Carlo Collodi. Progetto del cuore a lungo desiderato da Matteo Garrone, il nuovo film fantasy per tutta la famiglia è un ...

Matteo Garrone - chi è : età - vita privata - carriera del regista romano : Matteo Garrone è uno dei registi più acclamati dal pubblico e dalla critica internazionale. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui. regista, sceneggiatore e produttore (con la casa Archimede), Matteo Garrone è uno dei nomi di punta nel panorama cinematografico italiano e internazionale. Ha ottenuto grande successo grazie alla trasposizione cinematografica di […] L'articolo Matteo Garrone, chi è: età, vita privata, carriera del ...

Che tempo che fa : Roberto Benigni e Matteo Garrone ospiti stasera su Rai2! : Roberto Benigni, Matteo Garrone, l'ex speaker della Camera dei Comuni inglese John Bercow e molti altri ospiti nella nuova puntata di Che tempo che fa con Fabio Fazio, stasera su Rai2 dalle 21:00! Che tempo che fa torna stasera su Rai2 alle 21:00, con tantissimi ospiti nel salotto di Fabio Fazio, con l'imprescindibile Luciana Littizzetto e l'elegante Filippa Lagerbåck. La puntata sarà come ogni settimana preceduta, alle ore 19.40, da Che tempo ...

Nel Pinocchio di Matteo Garrone Benigni è un Geppetto - Charlot : Il legno in cui è intagliato Pinocchio è l’umanità : lo scrisse - benissimo - Benedetto Croce, ma è anche la chiave del “Pinocchio”con cui Matteo Garrone sfida trasposizioni cinematografiche celebri - non tutte leggendarie - del burattino di Carlo Collodi, che dalla fine dell’800 ha ossessionato trasversalmente scrittori, registi e musicisti. Tra i suoi fans conta Patti Smith, l’Oscar ...

Roberto Benigni e Matteo Garrone ospiti a Che Tempo Che Fa : Garrone e Benigni Fabio Fazio fa il colpaccio. Dopo l’archiviazione da parte della Corte dei Conti dell’inchiesta sul suo contratto, il conduttore domenica ‘festeggerà’ la buona notizia accogliendo a Che Tempo Che Fa Matteo Garrone e Roberto Benigni. I due saranno in studio in occasione dell’uscita dell’attesissimo Pinocchio, il film che arriverà nelle sale italiane il 19 dicembre, e che vedrà il primo nelle ...