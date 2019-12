Massimo Mauro | «Juve? In Champions mai senza Dybala | Higuain e Ronaldo»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 24 dicembre 2019), l’ex calciatore e politico, ha detto la sua sul momento che sta vivendo lantus di Sarri Lantus non può fare a meno del suo tridente, la difesa però deve essere solida. Parola diche ha detto la sua in una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. «, scelgo comunque loro. Le vittorie innon possono che passare da questi tre in grado di reggere 90 minuti. Un tridente così può giocare solo se c’è una difesa sicura. E De Sciglio- Bonucci-Demiral-Alex Sandro per me non lo è. La coppia migliore sarebbe con Bonucci e De Ligt. Oppure Chiellini, quando tornerà. A destra Cuadrado, a sinistra… è un problema. Ogni volta ci si chiede perché De Sciglio sia ancora titolare, come se avesse il diritto divino di giocare, però se tutti gli allenatori lo scelgono evidentemente ci sarà un motivo”, dice ancora l’ex ...

Spazio_J : - laziopress : - pasqualinipatri : -