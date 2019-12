Mara Venier | La porta dei sogni si sposta al sabato sera

(Di martedì 24 dicembre 2019): Ladeinon va più in onda venerdì 27 dicembre Cambio di programmazione per Ladei, la nuova trasmissione di. Dopo il debutto dello scorso venerdì 20 dicembre, la seconda puntata non verrà trasmessa il 27 dicembre. La Rai – con un comunicato stampa – ha annunciato … L'articolo: Ladeisialproviene da Gossip e Tv.

Leggi la notizia su gossipetv

zazoomnews : La porta dei sogni si sposta al sabato: dopo il flop Mara Venier vs Al Bano in replica - #porta #sogni #sposta… - InterNapoli : Mara Venier, tanta paura per il marito Nicola Carraro #MaraVenier su -