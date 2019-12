Manovra | sì definitivo alla Camera dopo la maratona notturna Striscione Fdi | «M5s dalla

Leggi la notizia su open.online

(Di martedì 24 dicembre 2019) Arriva alle 4:40 del 24 dicembre il sì dellalegge di Bilancio con 312 voti a favore e 153 contrari. Nel finale della, c’è spazio anche per un’ultima protesta dai banchi dell’opposizione. Mentre sta intervenendo il grillino Leonardo Donno, alcuni deputati di Fratelli d’Italia hanno esposto unoche recita: «M5s parlava di rivoluzione, ora pensa solo a mangiare il panettone». Loesposto dai deputati di Fratelli d’Italia Federico Mollicone, tra i deputati Fdi che espone lo, sale sui banchi ed il presidente Fico lo espelle. Mollicone dapprima fa resistenza, poi viene accompagnato fuori dall’Emiciclo dai commessi mentre la maggioranza urla “Fuori, fuori!”. «È inaccettabile che si salga sui banchi, è inaccettabile», ha detto il presidente Fico rinnovando il suo ordine a Mollicone di lasciare l’Aula. ...

