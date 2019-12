Manovra: Sammartino (Iv), 'bene Salva-Sicilia, Musumeci ha 90 giorni per riforme' (Di martedì 24 dicembre 2019) Palermo, 24 dic. (Adnkronos) - "Esprimo soddisfazione per l'approvazione, da parte del consiglio dei ministri del provvedimento 'Salva-Sicilia'. Adesso il presidente Musumeci ha 90 giorni di tempo per presentare un piano di riforme strutturali da approvare così come avevamo detto. Non ci sono più al

Leggi la notizia su liberoquotidiano

Manovra Sammartino Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Manovra Sammartino