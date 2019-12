Manovra | M5S | ' Sicilia salva grazie a Movimento | adesso Musumeci faccia la sua parte'

(Di martedì 24 dicembre 2019) Palermo, 24 dic. (Adnkronos) - "I conti della Regionena sono salvialla norma voluta dal M5S ma ora tocca al presidente della Regione che deve fare la sua. Il disavanzo potrà essere ripianato in dieci anni ma a condizione che venga sottoscritto l’accordo con lo Stato entro 90 gi

Leggi la notizia su liberoquotidiano

crippa5stelle : In mezzo a tante falsità, è toccato a me riportare un po' di verità in aula. Questa non è la manovra delle tasse, m… - dellorco85 : Vedo già fibrillazioni pubbliche a ridosso della fiducia sulla manovra, che ricordo sterilizza anche l'aumento dell… - FratellidItaIia : ?? La protesta di #FratellidItalia contro la manovra del Governo PD-M5s. Il M5s parlava di rivoluzione, ora pensa s… -