Manovra | Corte dei Conti | “Orientamento espansivo Ma la riduzione del debito è a rischio

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il governo sta cercando di rispondere alle attuali difficoltà economiche con unache, per l’intero triennio 2020-22, sembra ispirata “ad un orientamento tendenzialmente“. Ladeidescrive così nella “Programmazione dei controlli e delle analisi” per l’anno 2020 la legge di bilancio appena approvata in via definitiva dalla Camera. Nelle intenzioni dell’esecutivo, scrivono i magistrati contabili, “gli stimoli derivanti dalla disattivazione delle clausole di salvaguardia, da un’inizialedel cuneo fiscale e dal sostegno degli investimenti, sarebbero in grado di portare il tasso programmatico di sviluppo allo 0,6 per cento nel 2020 e all’1 per cento nel 2021 e 2022“. Ma poi arriva anche l’allarme sulpubblico. I magistrati affermano che “anche l’esercizio 2020 si preannuncia impegnativo ...

