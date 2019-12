Manchester City | Walker gioca da centrocampista

(Di martedì 24 dicembre 2019) Guardiola ricorre spesso ai finti terzini. Lo ha fatto anchein-Leicester, una posizione daIl calcio di Guardiola mira a crearetori pensanti, in grado di non fossilizzarsi sul ruolo ma di ricoprire più posizioni in base alla situazione tattica. Un esempio è quello dei finti terzini, ossia i laterali bassi che entrano molto dentro al campo, diventando praticamente dei centrocampisti. Ciò si è visto in-Leicester., teoricamente terzino destro, ha in realtà ricoperto una posizione da mediano, molto vicino a Gundogan. Si vede nella slide sopra, con l’inglese che si accentra dentro al campo. Leggi su Calcionews24.com

