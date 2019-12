Mamme che sentono la mancanza delle loro mamme

Leggi la notizia su bigodino

(Di martedì 24 dicembre 2019) Arriva un momento nella vita in cui ogni mamma deve fare i conti con unaprofonda. Quella della propria mamma. Una perdita che si ripercuote per il resto della vita di ogni donna. Con le lacrime che si presentano quando meno te lo aspetti. Non importa quanto tempo sia passato da quando è morta. Per una mamma la morte della propria mamma è sempre una sofferenza, che si manifesta di continuo, senza mai tregua. I sintomi sono sempre gli stessi: le labbra che cominciano a tremare, gli occhi che iniziano a farsi lucidi, i pensieri che cominciano a diventare più confusi. E poi arrivano le lacrime, abbondanti e copiose, che solcano il viso e scendono giù dalle guance a ricordarci quanto quellasi è annidiata nel nostro cuore per non uscirne mai più. E a salvare quelle, se sono ...

