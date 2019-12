Maltempo | le mareggiate provocano danni a Lipari

(Di martedì 24 dicembre 2019) Ad Acquacalda, borgo di, isono ingentissimia causa delle. La strada del lungomare e’ stata sventrata. Per raggiungere la localita’ di San Gaetano le cui case, alberghi e ristoranti sono stati allagati dalle, è isolata. Si puo’ raggiungere solamente via Quattropani facendo un giro piu’ lungo di circa 20 chilometri. I collegamenti marittimi dopo tre giorni nella tarda mattinata sono ripresi. Da Milazzo partiti aliscafo e nave.L'articolo: leMeteo Web.

