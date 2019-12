Mai stampelle di Conte Romani vuole un berlusconismo senza

Leggi la notizia su agi

(Di martedì 24 dicembre 2019) “IlBerlusconi”. Ovvero, “preso atto che non è possibile recuperare l'eredità del Cavaliere dentro Forza Italia, bisogna continuare fuori” perché, tanto “lui è del tutto disinteressato a qualsiasi operazione di rilancio e di rinnovamento”. Lo sostiene Paolo, una vita ad Arcore, tra partito e azienda e anche viceversa, ex ministro della comunicazioni, ex capogruppo al Senato di Forza Italia, in un colloquio con Il Foglio, nel corso del quale sostiene anche che a suo avviso Berlusconi “ha scelto di cedere tutto a Salvini”, tutta la sua eredità politica. Per questo motivo, che ora fa coppia con Giovanni Toti nel nuovo movimento del governatore ligure, lancia un appello e si rivolgere a tutti quelli che sono rimasti in FI, e che la pensano come lui, quindi anche a Mara Carfagna e a tutti i “preoccupati” di Forza Italia, per porre fine alla ...

