Maestra condannata a Roma | “Se dite male di me | demonio vi prenderà”

(Di martedì 24 dicembre 2019) Aggressione verbale nei confronti di una classe di bambini di terza elementare. Per questa ragione, unadi una scuola elementare del quartiere Aurelio diè stata, con il rito abbreviato e quindi con uno sconto di un terzo sulla pena, a quattro mesi di reclusione. L’accusa è di abuso dei mezzi di correzione. L’insegnante minacciava ripetutamente i 21 bambini della sua classe, una terza elementare, con frasi come: “Se parlatedellala notte verrà il, vi prenderà per i capelli a voi, insieme con i vostri genitori, e vi porterà nel fuoco dell’inferno”. I fatti risalgono al 2015. La donna avrebbe inoltre rivolto ai piccoli parole come “brutti”, “insopportabili”, “bugiardi” e “asini”. In base alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti, le continue minacce rappresentavano il ...

