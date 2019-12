Lyudmila | moglie del pompiere Vasily di Chernobyl | “Bugie nelle serie di HBO | mai dato il

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di martedì 24 dicembre 2019) La storia diIgnatenko,di uno dei pompieri richiamati apochi minuti dopo l’incendio scoppiato nella centrale Lenin nel 1986, è stata raccontata all’interno dellatv che HBO ha dedicato al più grande disastro nucleare della storia. Nella sua prima intervista dopo la messa in onda, la vedova del verofa sapere di non essere mai stata contattata dalla produzione: “Laè piena di bugie, non avevoa HBO il permesso di portare la mia tragedia sullo schermo”.

