‘L’ululato del Bubo’ con Fulvio Valbusa | “Per Pellegrino possibile un cambio di

(Di martedì 24 dicembre 2019) Con la tappa di Planica, dedicata alle sprint, è ufficialmente andata in archivio la prima parte della stagione di Coppa del Mondo. Ci si avvicina, dunque, al primo highlight dell’inverno, ovvero il Tour de Ski. La puntata odierna de “l’Ululato del Bubo” è dunque incentrata sia su quanto accaduto nel weekend, che su quanto potrà avvenire nella prova multi stage per antonomasia. Bubo, partiamo dalle condizioni meteo, perché una gara di Coppa del Mondo sospesa per grandine io, sinceramente, non la ricordo. “Eh sì, è proprio stato un weekend particolare. Però paradossalmente la neve della domenica ha creato più problemi rispetto alla pioggia del sabato, perché sotto l’acqua la pista era ben battuta e salata. In questo modo sono potuti emergere i veri valori in campo”. Non a caso, nella sprint maschile la prima e la seconda posizione sono state occupate dagli atleti più quotati alla ...

