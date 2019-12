Luca Bizzarri stronca “Parlamento Café” | lo spot natalizio del Movimento 5 Stelle

(Di martedì 24 dicembre 2019) La senatrice Paola Taverna e il senatore GianCastaldi provano a imitare Camera Cafè, la sit-com striscia di e cone Paolo Kessisoglu, per spiegare la manovra 2020 approvata e attaccare l'opposizione. Il risultato è imbarazzante. Anche, autore e interprete del format originale, disapprova: "Non sanno che Camera Café aveva una camera fissa. Non sanno che era davanti a una macchinetta. Non sanno recitare. A giudicare dall’ultima battuta, non sanno coniugare i verbi in italiano".

Leggi la notizia su tv.fanpage

