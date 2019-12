L’Oman del “re gentile” si prepara alla successione

(Di martedì 24 dicembre 2019) I mille interessi economici e le dispute che si protraggono da decenni hanno trasformato la penisola araba in un teatro di guerra continua, dove il petrolio ha dominato la scena politica internazionale. Un solo sultanato, però, è stato in grado di tenersi sempre all’esterno dei conflitti, al limite mediatore in presenza di escalation di tensioni, progredendo anche sotto il punto di vista sociale interno. L’Oman è stato l’unico Paese nel quale ogni stereotipo del mondo arabo è stato contraddetto; tale risultato porta al nome di Qaboos bin Said, sultano in carica dal 1970 ed uno dei più longevi sovrani mondiali. Il “re gentile”, come l’Islam che professa nel pieno rispetto delle altre religioni, presto abbandonerà per sempre il Paese, lasciandolodifficile designazione del successore, che dovrà continuare il percorso di modernizzazione ...

Leggi la notizia su it.insideover

Nessuno96128563 : @chiossimanuela2 @Letargo6 In ogni parte del mondo puoi trovare l'ottimo o il pessimo... In Francia, hotel vista lo… -