Liquore al cocco adulterato alla festa di Natale 11 morti e più di 300 ricoverati

(Di martedì 24 dicembre 2019)al. Second il New York Times sarebbero 11 le vittime nelle Filippine per unalal metanolo. E non basta, sarebbero circa 300 le persone ricoverate negli ospedali del Paese. A quanto ricostruito, tutte le vittime avevano partecipato a feste durante il fine settimana nella città di Rizal, a sud-est di Manila, e hanno lamentato dei dolori di stomaco dopo aver bevuto ilal, noto localmente come “lambanog”. Alcune delle persone ricoverate sono in condizioni critiche secondo quanto ha spiegato Jose Jonas Del Rosario, portavoce del Philippine General Hospital della capitale Manila. “Abbiamo chiesto a molti dei nostri medici in congedo per ferie di rientrare al lavoro solo per occuparsi dei pazienti”, ha aggiunto il portavoce. La polizia ha dichiarato che tutti avevano bevuto la stessa marca dikiller che era stata acquistata ...

