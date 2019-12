L’Indonesia contro i gay e le lesbiche

Leggi la notizia su ilpost

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il più grande paese a maggioranza islamica – una volta considerato il più tollerante – sta introducendo leggi sempre più repressive e discriminatorie

