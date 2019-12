Lezzi-Bellanova al secondo round | contrattacco della ministra renziana | «Se solo

(Di martedì 24 dicembre 2019) «Sequesti signori leggessero le cose che hanno autorizzato. Bastava leggere prima di decidere». A dirlo è laTeresa(Italia Viva), intervenuta a a 24Mattino su Radio 24, in risposta alle accuse sollevate dall’exper il Sud del M5s Barbara. L’expentastellata ha accusato l’attualedelle Politiche Agricole di aver dirottato fondi verso il Gruppo di azione locale e verso il Distretto Agroalimentare di qualità Jonico Salentino di cui Cosimo Durante, segretario particolare di, è amtore. «Le cose sui Gal erano inserite nelle norme che erano state scritte dal governo precedente – prosegue– Io, come ho dichiarato in tutte le occasioni, non sono arrivata lì per rivoltare come un calzino il ministero. Sono arrivata lì per prendere tanti punti che erano bloccati e quelli dove non ...

Leggi la notizia su open.online

sole24ore : Xylella, Bellanova: «Lezzi non ha l’abitudine di leggere le carte» - giornalettismo : Non c'è pace per questo governo neanche a #Natale. Dopo l'approvazione della #Manovra alla #Camera, scoppia il caso… - zanfagniz : RT @carlucci_cc: La Bellanova prova a fare un regalino al suo segretario particolare. Accuse della Lezzi alla ministra: dirotta altrove gli… -