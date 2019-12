Leclerc complica il passaggio di Hamilton alla Ferrari

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) I cinque anni di contratto dicon lasembrano chiudere la porta all’arrivo di Lewisa Maranello. Ma in un anno può succedere di tutto… Il nuovo contratto di Charleschiude definitivamente le porte dellaa Lewis? I cinque anni garantiti al monegasco e l’adeguamento di stipendio non lasciano dubbi sul fatto che Charles sia il futuro della Rossa. Fonte foto: https://www.facebook.com/fia Il nuovo contratto con la, Charlesè nella storia della Rossaentra di diritto nella storia della, oltre che per la vittoria a Monza, per il suo contratto quinquennale. Una scommessa della Rossa che mai aveva messo sul piatto un contratto così lungo. Neanche quando il pilota di punta era un certo Schumacher, andato avanti a suon di contratti triennali. Certo, poi sarebbe rimasto a Maranello per ...

Leggi la notizia su newsmondo