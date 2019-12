Le serie tv Netflix cancellate nel 2019 che meritavano di più

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di martedì 24 dicembre 2019) Quest'anno molti show ci hanno abbandonato, soprattutto letv. Il servizio streaming ha una certa fama quando si tratta di cancellare programmi dopo un tot di stagioni (solitamente "il danno" si riduce al termine della terza stagione). Tra letvnon rinnovate c'è The OA, per cui i fan si sono indignati, inscenando anche dei veri e propri scioperi. Come dimenticare l'assurda cancellazione di Chiamatemi Anna,che ha attratto sia il pubblico giovanile che quello adulto, diventando un fenomeno culturale esteso in tutto il mondo. Poi ci sono le eccezioni: GLOW e Lucifer, rinnovati per l'ultima volta (rispettivamente per una quarta e quinta stagione, pubblicata il prossimo anno). Ecco letvnelcheuna seconda opportunità. Jessica Jones La mattanza disi può sintetizzare con letv Marvel...

