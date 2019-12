Le Sardine | il falso internazionalismo della sinistra e il tuffo nell’oceano cosmopolita

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 24 dicembre 2019) Da trentenne (ancora per un paio d’anni…) scrivo in risposta ad altri trentenni, i fondatori delle, che nei giorni scorsi hanno mandato una bella lettera a “La Repubblica”, nella quale fra l’altro dicono chiaro e tondo che non vogliono finire ingabbiati in un partito, perché sarebbe come “mettere i confini al mare”.La metafora del mare ritorna in un cartello esposto in piazza San Giovanni a Roma durante la manifestazione delle: “A noi che è patria il mondo come ai pesci il mare”. Ripresa da un passo dantesco, questa frase condensa in modo perfetto quella fraternità universale che è un principio cardine del cosmopolitismo.In un momento storico in cui si parla di erigere muri ai confini e di rinascita dei localismi, il fatto che idee come questa trovino un seguito sarebbe già una ...

