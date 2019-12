‘Le Sardine fanno il pallone’ | su Loft il 10 gennaio in chiaro il reportage sul movimento

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 dicembre 2019) ‘Leil pallone‘ è unpresentato daProduzioni e il Fatto Quotidiano che andrà inil 10sul sito della piattaformae che ha toccato cinque grandi città italiane (Genova, Milano, Napoli, Torino e Roma) con l’obiettivo di cogliere l’immagine di undi protesta nato in pochissimo tempo in rete e capace, senza mezzi, di portare decine di migliaia di persone in piazza. Fino al grande evento del 14 dicembre nella Capitale con una gremitissima piazza San Giovanni. Il documentario (nato da un’idea di Cinzia Monteverdi e Marco Travaglio con la regia di Duccio Forzano e scritto da Matteo Billi, Shadi Cioffi e Duccio Forzano) si snoderà attraverso il racconto di tre ‘’ Edgardo (pensionato), Chiara (ingegnere) ed Ehsan (infermiere). Il loro entusiasmo, le loro aspettative e, in alcuni casi, i ...

Giorgiolaporta : Senza le truppe cammellate delle #sardine non resta che lo spettro delle piazza vuote di #Bonaccini e #Zingaretti.… - NicolaPorro : Qualcuno ha riconosciuto nella piazza delle #Sardine i volti di chi negli anni '70 militava nei movimenti dell'estr… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone e @marco_gervasoni. Grandi interviste a #Salvini e… -