Le ricette migliori di biscotti di Natale per regali fai da te e da preparare con i

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 24 dicembre 2019) Sul suo sito Sonia Peronaci racconta che idiiniziava a prepararli con la nonna a metà novembre. Lasciavano per la casa un profumo di burro e di vaniglia che durava giorni. La ricetta è semplice: per trentacirca si prepara una frolla (con 280 gr di farina 00, 90 gr burro, 90 gr di zucchero a velo, 6 gr di lievito in polvere per dolci, 1 uovo + 1 tuorlo, 1 bacca di vaniglia) e poi tanta glassa all’acqua (zucchero a velo 250 g, acqua bollente 40 g, colorante alimentare) per le decorazioni. Nel suo ultimo libro Christmas Baking (Guido Tommasi editore) Csaba Dalla Zorza invece racconta della zia Louise, danese di nascita e toscana di adozione che preparava in casa montagne diallo zenzero, ma anche delle scatole di latta che riempie lei personalmente ogni anno. Leche ha scelto arrivano da tutto il mondo: ...

