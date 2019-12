Le previsioni meteo di mercoledì 25 dicembre

Leggi la notizia su newsmondo

(Di martedì 24 dicembre 2019) Ledi25– Cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, al Centro addensamenti compatti interesseranno la Toscana, l’Umbria e il Lazio. Al Sud possibili piovaschi su Calabria e Sicilia. Ledi25– Natale all’insegna della stabilità sull’Italia che sarà interessata da qualche piovasco ma che in genere vivrà una giornata di bel tempo. Nord – Cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni settentrionali Giornata all’insegna del bel tempo al Nord con il cielo che sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su quasi tutto il settore. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 14 gradi. Centro – Nuvole su Toscana, Umbria e Lazio, cielo sereno sulle altre regioni Cielo da velato a nuvoloso sulla Toscana, ...

